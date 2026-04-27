Heliospectra AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Heliospectra AB hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,2 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at