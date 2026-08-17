Helius Medical Technologies A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Helius Medical Technologies A hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -79,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,5 Millionen USD – ein Plus von 6225,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Helius Medical Technologies A 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at