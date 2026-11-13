Helius Medical Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Helius Medical Technologies A gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Helius Medical Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -32,890 USD je Aktie gewesen.

Helius Medical Technologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 380,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at