Helius Medical Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Helius Medical Technologies A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -382,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7140,0 Prozent auf 3,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at