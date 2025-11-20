|
20.11.2025 06:31:29
Helius Medical Technologies A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Helius Medical Technologies A hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 32,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Helius Medical Technologies A ein Ergebnis je Aktie von -742,500 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Helius Medical Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1300 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
