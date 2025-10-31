Helix Biopharma präsentierte Quartalsergebnisse

Helix Biopharma ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Helix Biopharma die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Helix Biopharma -0,110 CAD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,090 CAD. Im Vorjahr waren -0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at