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18.03.2026 06:31:28
Helix Biopharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Helix Biopharma stellte am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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