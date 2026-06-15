Helix Biopharma stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Helix Biopharma stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at