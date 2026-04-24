Helix Energy Solutions Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Helix Energy Solutions Group präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent auf 288,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 278,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at