Helix Energy Solutions Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Helix Energy Solutions Group ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Helix Energy Solutions Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Helix Energy Solutions Group 334,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 355,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,210 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Helix Energy Solutions Group ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,94 Prozent auf 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Helix Energy Solutions Group 1,36 Milliarden USD umgesetzt.

