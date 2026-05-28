PennyMac Financial Services Aktie
WKN DE: A2N8PG / ISIN: US70932M1071
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28.05.2026 22:20:48
Helix Partners Opens PennyMac Financial Services Stake, According to Recent SEC Filing
According to a May 14, 2026, SEC filing, Helix Partners Management LP reported a new position in PennyMac Financial Services (NYSE:PFSI), buying 79,000 shares. The value of the stake at quarter-end was $6.90 million, capturing both the share addition and price movement during the reporting period.This marks a new position for the fund, representing 1.85% of its 13F reportable assets under management after the filing.Top holdings following the quarter:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|PennyMac Financial Services Inc Registered Shs
|84,05
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