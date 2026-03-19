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Dividendenkürzung 19.03.2026 09:23:00

HELLA-Aktie etwas schwächer: Weniger Gewinn, deutlich niedrigere Dividende

HELLA-Aktie etwas schwächer: Weniger Gewinn, deutlich niedrigere Dividende

Ein schwaches Finanzergebnis drückt den Gewinn deutlich. HELLA kürzt daraufhin die Dividende massiv.

HELLA hat vergangenes Geschäftsjahr unter dem Strich deutlich weniger verdient und zahlt deswegen eine geringere Dividende. Wie der Autozulieferer anlässlich der Präsentation ausführlicher Geschäftszahlen mitteilte, soll die Dividende auf 0,22 von 0,95 Euro je Aktie sinken. Das Nettoergebnis sank auf 95 Millionen von 325 Millionen Euro. Grund ist ein deutlicher Rückgang beim Finanzergebnis infolge geringerer Erträge aus Wertpapieren oder Zinsen.

Wie bereits bekannt, lag der Umsatz vergangenes Jahr mit 8,0 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau. Der operative Gewinn des mit dem französischen Partner Faurecia unter der Dachmarke Forvia agierenden Autozulieferers stieg um gut 6 Prozent auf 474 Millionen Euro.

Für das laufende Gesamtjahr rechnet HELLA weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 Milliarden und 7,9 Milliarden Euro und einer operativen Marge zwischen rund 5,4 und 6,0 (Vorjahr: 6,0) Prozent.

Die HELLA-Aktie verliert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent auf 74,70 Euro.

DJG/kla/mgo

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HELLA-Aktie fester: Neuer Chef im neuen Jahr

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