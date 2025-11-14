Forvia Aktie
WKN: 867025 / ISIN: FR0000121147
|Stühlerücken
|
14.11.2025 11:32:41
HELLA-Aktie fester: Neuer Chef im neuen Jahr
Wie der Autozulieferer mitteilte, wurde der frühere ZF-Vorstand Peter Laier vom Gesellschafterausschuss mit Wirkung Mitte Februar 2026 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Laier soll Bernard Schäferbarthold ersetzen, der HELLA seit Anfang 2024 führt.
Die HELLA-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,12 Prozent höher bei 81,00 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Hella
Nachrichten zu Forviamehr Nachrichten
|
14.11.25
|WDH: Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus (dpa-AFX)
|
14.11.25
|Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus (dpa-AFX)
Analysen zu Forviamehr Analysen
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Forvia
|10,96
|-4,90%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|80,70
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.