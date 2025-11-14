Forvia Aktie

Forvia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867025 / ISIN: FR0000121147

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Stühlerücken 14.11.2025 11:32:41

HELLA-Aktie fester: Neuer Chef im neuen Jahr

HELLA-Aktie fester: Neuer Chef im neuen Jahr

HELLA bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chef.

Wie der Autozulieferer mitteilte, wurde der frühere ZF-Vorstand Peter Laier vom Gesellschafterausschuss mit Wirkung Mitte Februar 2026 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Laier soll Bernard Schäferbarthold ersetzen, der HELLA seit Anfang 2024 führt.

Die HELLA-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,12 Prozent höher bei 81,00 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HELLA-Aktie gewinnt: HELLA verliert Licht-Chef Yves Andres
HELLA-Aktie verliert: Radarsensor-Technologie stabilisiert Umsatz
Hella-Aktie dennoch fester: Leichter Gewinnrückgang in 9 Monaten

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu Forviamehr Nachrichten

Analysen zu Forviamehr Analysen

22.04.25 Forvia Buy Deutsche Bank AG
19.03.25 Forvia Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Forvia 10,96 -4,90% Forvia
HELLA GmbH & Co. KGaA 80,70 0,75% HELLA GmbH & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen