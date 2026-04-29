HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
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29.04.2026 16:26:00
HELLA-Aktie fester: Schwaches Q1 drückt auf den Gewinn
Die operative Marge sank auf 5,0 von 5,5 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr bestätigte der Autozulieferer seinen Ausblick vom März.
Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, sank das Operating Income in den drei Monaten auf 96 Millionen von 109 Millionen Euro. Der Umsatz sank, wie bereits seit vergangener Woche bekannt, marginal um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.
Für 2026 rechnet HELLA den weiteren Angaben zufolge mit einem währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro. Die Operating-Income-Marge soll zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent liegen.Im XETRA-Handel am Mittwoch gewinnt die HELLA-Aktie zeitweise 2,33 Prozent auf 70,40 Euro.
DJG/kla/thl
DOW JONES
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Bildquelle: Hella
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