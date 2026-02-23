Forvia Aktie
WKN: 867025 / ISIN: FR0000121147
|Elektroniksparte
|
23.02.2026 07:32:39
HELLA-Aktie: Herausforderndes Umfeld bleibt bestehen
Den Umsatz taxiert das zum französischen Zulieferer Forvia gehörende Unternehmen HELLA währungs- und portfoliobereinigt bei 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro und damit unter dem Vorjahreswert, wie die Lippstädter am Montag mitteilten. Die operative Marge dürfte 5,4 bis 6,0 Prozent betragen und wird damit wohl ebenfalls schwächer ausfallen. Im vergangenen Jahr blieb der Erlös getragen von der Elektroniksparte insgesamt auf bereinigter Basis mit 8,0 Milliarden Euro stabil. Inklusive Währungseffekten ist das Geschäft allerdings um 2,1 Prozent geschrumpft. Die operative Marge legte um rund einen halben Prozentpunkt auf 6,0 Prozent zu. Der Auftragseingang habe bei rund 10 Milliarden Euro gelegen, hieß es weiter. Mehr als die Hälfte der Bestellungen kam dabei von außerhalb Europas.
/men/stk
LIPPSTADT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Hella
Nachrichten zu Forvia
|
14.11.25
|WDH: Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus (dpa-AFX)
|
14.11.25
|Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus (dpa-AFX)
Analysen zu Forvia
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Forvia Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Forvia
|13,56
|-1,35%