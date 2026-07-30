Forvia Aktie

Forvia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867025 / ISIN: FR0000121147

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prognose bestätigt 30.07.2026 17:47:40

HELLA-Aktie kaum verändert: Operativer Gewinn geht im Halbjahr zurück

HELLA-Aktie kaum verändert: Operativer Gewinn geht im Halbjahr zurück

Belastet von niedrigerem Geschäftsvolumina im Lichtbereich hat HELLA im ersten Halbjahr bei nahezu stabilen Umsätzen weniger verdient.

Die operative Marge sank auf 5,4 von 6,0 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Autozulieferer seinen Ausblick vom März.

Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, sank das Operating Income in den sechs Monaten auf 214 Millionen von 237 Millionen Euro. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 1,6 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro zu. Unter Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte lag der berichtete Konzernumsatz mit 3,972 Milliarden Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die HELLA-Aktie zeitweise 0,14 Prozent schwächer bei 71,50 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HELLA-Aktie: Umsatzeinbußen zum Jahresstart
HELLA-Aktie schwächer: Weniger Gewinn, deutlich niedrigere Dividende
HELLA-Aktie fester: Schwaches Q1 drückt auf den Gewinn

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu Forvia

mehr Nachrichten

Analysen zu Forvia

mehr Analysen
22.04.25 Forvia Buy Deutsche Bank AG
19.03.25 Forvia Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Forvia 8,98 -5,91% Forvia
HELLA GmbH & Co. KGaA 70,60 0,43% HELLA GmbH & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:21 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:46 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
03:22 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02:59 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen