Forvia Aktie

Forvia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867025 / ISIN: FR0000121147

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividendenkürzung 19.03.2026 11:42:00

HELLA-Aktie schwächer: Weniger Gewinn, deutlich niedrigere Dividende

HELLA-Aktie schwächer: Weniger Gewinn, deutlich niedrigere Dividende

Ein schwaches Finanzergebnis drückt den Gewinn deutlich. HELLA kürzt daraufhin die Dividende massiv.

HELLA hat vergangenes Geschäftsjahr unter dem Strich deutlich weniger verdient und zahlt deswegen eine geringere Dividende. Wie der Autozulieferer anlässlich der Präsentation ausführlicher Geschäftszahlen mitteilte, soll die Dividende auf 0,22 von 0,95 Euro je Aktie sinken. Das Nettoergebnis sank auf 95 Millionen von 325 Millionen Euro. Grund ist ein deutlicher Rückgang beim Finanzergebnis infolge geringerer Erträge aus Wertpapieren oder Zinsen.

Wie bereits bekannt, lag der Umsatz vergangenes Jahr mit 8,0 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau. Der operative Gewinn des mit dem französischen Partner Faurecia unter der Dachmarke Forvia agierenden Autozulieferers stieg um gut 6 Prozent auf 474 Millionen Euro.

Für das laufende Gesamtjahr rechnet HELLA weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 Milliarden und 7,9 Milliarden Euro und einer operativen Marge zwischen rund 5,4 und 6,0 (Vorjahr: 6,0) Prozent.

Die HELLA-Aktie verliert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,20 Prozent auf 73,90 Euro.

DJG/kla/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HELLA-Aktie fester: Neuer Chef im neuen Jahr
HELLA-Aktie stabil: Herausforderndes Umfeld bleibt bestehen - Forvia-Aktie sackt ab
HELLA-Mutter Forvia setzt auf Margenplus - Aktie trotzt Verlustzahlen

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu Forvia

mehr Nachrichten