HELLA Aktie

HELLA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Stabiler Umsatz 02.11.2026 16:22:00

HELLA-Aktie tiefer: Ergebnis bei Scheinwerferhersteller Forvia Hella geschrumpft

HELLA-Aktie tiefer: Ergebnis bei Scheinwerferhersteller Forvia Hella geschrumpft

Der Autozulieferer Forvia Hella hat in den ersten neun Monaten wegen höherer Kosten für Elektronikbauteile operativ weniger verdient.

Den Umsatz hielt die deutsche Tochter des französischen Forvia-Konzerns in einem rückläufigen Gesamtmarkt dagegen dank des guten Elektronikgeschäfts stabil. An seiner Prognose für das laufende Jahr hält das Management grundsätzlich fest, wird beim Blick auf die operative Marge jedoch etwas vorsichtiger. Der Mutterkonzern Forvia meldete unterdessen einen Umsatzrückgang, jedoch gab es im dritten Quartal erste Lichtblicke.

So bekommt der Konzern weiterhin das schwierige Geschäft der internationalen Automobilhersteller in China zu spüren. Der Umsatz der Franzosen sank in den ersten neun Monaten um 2,7 Prozent auf 15,6 Milliarden Euro, wie sie am Montag in Nanterre mitteilten. Im dritten Quartal legte der Erlös hingegen um ein Prozent zu. An seiner Prognose hält Forvia fest.

Die deutsche Tochter Forvia Hella berichtete bereits am Freitagabend nach Börsenschluss einen Umsatz für die ersten neun Monate von knapp 5,9 Milliarden Euro, was nur leicht über dem Vorjahreswert lag. Währungsbereinigt stieg der Erlös um ein Prozent. Das Lichtgeschäft ging dabei wegen der schwachen Entwicklung in China deutlich zurück, wohingegen die Sparte Elektronik zulegte.

Hier habe HELLA besonders in Europa von höheren Produktionsmengen, Neuanläufen bei Radarsensoren und einer gestiegenen Nachfrage nach Energiemanagement-Komponenten wie Spannungswandlern und Batteriesensoren sowie nach Steuerungselektronik profitiert, hieß es. Das Elektronikgeschäft soll in diesem Jahr erstmals den größten Anteil zum Umsatz beitragen.

Das bereinigte operative Ergebnis sei bis Ende September hingegen um 13 Prozent auf 294 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen in Lippstadt weiter mit. Die operative Marge sank um 0,8 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. HELLA führte dies auf höhere Kosten für elektronische Komponenten und höhere Anlaufkosten bei Lichtprojekten zurück.

Das Unternehmen musste zudem einen Abfluss von Finanzmitteln von 99 Millionen Euro verkraften. In den ersten neun Monaten des Vorjahres war der Cashflow noch positiv ausgefallen. Unter dem Strich verdiente HeHELLA la hingegen wegen niedrigerer Umbaukosten mit knapp 131 Millionen Euro nach Minderheitsanteilen mehr als im Vorjahr, als rund 102 Millionen Euro Gewinn zu Buche gestanden hatten.

Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen weiter einen währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro an, geht jetzt aber von der oberen Hälfte der Bandbreite aus. Die bereinigte operative Marge dürfte jetzt jedoch nur noch das untere Ende der bisherigen Zielspanne von 5,4 und 6,0 Prozent erreichen. 2025 hatte HELLA knapp 7,9 Milliarden Euro umgesetzt. Die Marge lag bei 6,0 Prozent.

"Wir agieren seit Beginn des Geschäftsjahres in einem volatilen, von hohem Wettbewerbsdruck geprägten Markt", sagte HELLA-Chef Peter Laier. "Dass wir trotz eines rückläufigen Branchenumfelds unseren Umsatz stabil halten und die Entwicklung der Fahrzeugproduktion übertreffen konnten, zeigt unsere gute strategische Ausrichtung insbesondere in der Elektronik als unserem wesentlichen Wachstumsfeld."

"Darüber hinaus haben wir bereits frühzeitig Maßnahmen eingeleitet, um zusätzliche Kostenbelastungen abzufedern, und befinden uns in engem und intensivem Austausch mit unseren Kunden, um Preissteigerungen insbesondere bei Elektronikbauteilen zu kompensieren." Laier rechnet damit, dass sich das Sparprogramm positiv auf das Ergebnis auswirken wird.

HELLA leidet wie andere Zulieferer unter der schwachen Lage der Autoindustrie. Die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ging den Westfalen zufolge bis September um 0,7 Prozent zurück. HELLA versucht, sich stärker auf die wachsenden Bereiche Elektronik und Ersatzteile auszurichten und spart im traditionellen Scheinwerfergeschäft.

Im XETRA-Handel fällt die HELLA-Aktie zeitweise um 2,01 Prozent auf 68,20 Euro. Damit hat das Papier in diesem Jahr rund 17 Prozent eingebüßt. Etwas mehr als 80 Prozent der Anteile gehören Forvia, der Streubesitz ist gering. Wegen der Marktkapitalisierung von rund 7,8 Milliarden Euro ist die Aktie allerdings weiter im MDax notiert. Die Franzosen hatten HELLA Anfang 2022 für etwas mehr als fünf Milliarden Euro übernommen. Die Aktie von Forvia gewann in Paris rund 1,8 Prozent.

/zb/he

LIPPSTADT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HELLA-Aktie kaum verändert: Operativer Gewinn geht im Halbjahr zurück

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Analysen
12:23 HELLA Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Forvia 8,82 5,81% Forvia
HELLA GmbH & Co. KGaA 68,80 -1,01% HELLA GmbH & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen