HELLA-Aktie verliert vorbörslich: JPMorgan senkt Ziel und stuft HELLA ab

Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe für den Autozulieferer nicht sehr positiv begonnen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Großteil der Erholung dürfte noch auf sich warten lassen und hänge von China sowie davon ab, wie die Autobauer mit der neuen Abgasgesetzgebung und den Kohlendioxid-Zielen in Europa zurecht kämen. Entsprechend könnte HELLA den Ausblick nach unten revidieren. Asumendi senkte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um sieben Prozent.

HELLA-Aktien verlieren am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate 3,02 Prozent auf 39,20 Euro.

