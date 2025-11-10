HELLA GmbH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HELLA GmbH hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

HELLA GmbH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,90 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,90 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at