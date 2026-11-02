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02.11.2026 06:31:29
HELLA GmbH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HELLA GmbH hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HELLA GmbH im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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