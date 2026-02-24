Forvia Aktie
WKN: 867025 / ISIN: FR0000121147
|Profitabilität steigern
|
24.02.2026 13:31:00
HELLA-Mutter Forvia setzt auf Margenplus - Aktie trotzt Verlustzahlen
Das Papier liegt in Paris zeitweise 6,13 Prozent im Plus bei 13,51 Euro. Zu Wochenbeginn hatte der Kurs allerdings fast acht Prozent verloren. Vor zwei Wochen war die Aktie in der Spitze noch mehr als 15 Euro wert. Sowohl der Ausblick auf das neue Jahr als auch die Ziele für 2028 sähen schwächer aus als erwartet, schrieb Bernstein-Analyst Stephen Reitman.
Fischer will im neuen Jahr eine operative Marge zwischen 6,0 und 6,5 Prozent ansteuern, 2028 soll sie mindestens 7 Prozent betragen. Vergangenes Jahr stieg sie um 0,4 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. Geplante Verkäufe von Unternehmensteilen bereits eingerechnet, hätte sie bei 6,0 Prozent gelegen. Die Sparte für Innenausstattung soll verkauft werden, damit sollen die Schulden um mindestens eine Milliarde Euro sinken.
Den Umsatz im neuen Jahr plant das Management des AUMOVIO- und Schaeffler-Konkurrenten - den in Angriff genommenen Verkauf bereits inbegriffen - zwischen 20 und 21 Milliarden Euro. Der Erlös war 2025 um drei Prozent auf 26,2 Milliarden Euro geschrumpft.
Für den Konzernumbau setzte Forvia gut 1,8 Milliarden Euro an Sonderkosten an. Davon entfielen rund 920 Millionen Euro an Abschreibungen auf den Lichtbereich und auf Elektronik. Das spiegele im Lichtgeschäft den kurzfristigen Umsatzausblick und Schwierigkeiten im operativen Geschäft wider, hieß es.
Die deutsche Tochter HELLA hatte am Vortag berichtet, die Profitabilität in ihrer Lichtsparte angesichts des schwierigen Umfelds erhöhen zu wollen. Die Westfalen sparen bereits seit Jahren, um die Marge zu verbessern. Forvia insgesamt hatte angekündigt, in einem großangelegten Stellenabbau 6.400 Jobs bis Ende 2025 zu kappen.
Unter dem Strich setzte es bei Forvia 2025 einen Verlust von 2,1 Milliarden Euro. Auch ohne die gebuchten Sonderkosten hätten sich die roten Zahlen aus dem Vorjahr leicht ausgeweitet. Eine Dividende für 2025 soll es nicht geben.
/men/nas/mis
PARIS (dpa-AFX)
