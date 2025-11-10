Hella: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hella lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hella 0,340 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Hella im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hella 2,09 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at