Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange präsentierte Quartalsergebnisse

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,100 EUR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 441,56 Prozent auf 78,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,620 EUR gegenüber 0,350 EUR je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 59,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,30 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 54,27 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at