|
20.02.2026 06:31:28
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange präsentierte Quartalsergebnisse
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,100 EUR im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 441,56 Prozent auf 78,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,620 EUR gegenüber 0,350 EUR je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 59,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,30 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 54,27 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.