Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange ließ sich am 24.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange im vergangenen Quartal 30,6 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 135,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange 13,0 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at