Hellenic Telecommunications Organizations OT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hellenic Telecommunications Organizations OT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,147 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,123 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,31 Prozent auf 938,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 990,8 Millionen USD gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,654 USD, nach 0,596 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 3,66 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hellenic Telecommunications Organizations OT 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,652 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 3,75 Milliarden USD belaufen.

