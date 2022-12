HelloFresh-Aktie dreht ins Minus: Jefferies belässt Kursziel für HelloFresh unverändert

Der kolportierte Rückzug des Kochboxenversenders aus dem japanischen Markt wäre ein Zeichen von Kapitaldisziplin, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es würde wohl länger dauern, bis die Rentabilität in Japan erreicht wäre.

Die HelloFresh-Aktie konnte am Mittwoch im XETRA-Handel zunächst Gewinne verbuchen, im Verlauf gibt sie diese jedoch ab und notiert zeitweise 0,74 Prozent tiefer bei 20,24 Euro.

