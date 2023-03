HelloFresh-Aktie gibt nach: HelloFresh erwartet im ersten Jahresviertel kein zweistelliges Wachstum - pessimistischer für 2025

Das Wachstum der Monate Januar bis März werde nicht zweistellig ausfallen, sagte Konzernchef Dominik Richter am Donnerstag auf einer Investorenveranstaltung in Berlin. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres lag das Umsatzwachstum im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum noch bei fast einem Fünftel. An der Börse kam die Nachricht schlecht an: Die HelloFresh -Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,87 Prozent niedriger bei 16,23 Euro.

Mittelfristig baut der Manager bei seinen Wachstumsambitionen vor allem auf den verstärkten Vertrieb verzehrfertiger Mahlzeiten (Ready-To-Eat), neuen Marken und der Expansion. Zudem soll der Durchschnittswarenwert durch erweiterte Bestelloptionen, etwa durch den Austausch oder die Aufwertung von Fleischprodukten, gesteigert werden sowie durch Zusatzprodukte wie Snacks, Nachspeisen oder Getränke.

HelloFresh wird pessimistischer für 2025

Der Kochboxenversender HelloFresh dämpft seine Gewinnerwartungen für das Jahr 2025. Vom Umsatz, der weiterhin auf rund 10 Milliarden Euro steigen soll, dürften zehn Prozent als bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) hängen bleiben, sagte Finanzchef Christian Gaertner am Donnerstag auf einer Investorenveranstaltung in Berlin. Bei der letzten Kapitalmarktveranstaltung war noch von einer Marge von 10 bis 15 Prozent die Rede gewesen. Seit Monaten lasten höhere Kosten durch gestiegene Lebensmittelpreise und Ausgaben für Mitarbeiter und Marketing auf dem Konzern, während sich die Konsumlaune eintrübt.

