HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenmeinung 16.02.2026 11:16:39

HelloFresh-Aktie in Rot: Kepler halbiert sein Kursziel

HelloFresh-Aktie in Rot: Kepler halbiert sein Kursziel

In Sichtweite ihres Rekordtiefs vom Juni 2024 bei 4,422 Euro haben sich am Montag die Aktien von HelloFresh kaum berappeln können.

Im laufenden Stabilisierungsversuch seit dem Jahrestief vom Donnerstag nach den Eckdaten drehten sie kurz ins Plus, verbuchten zuletzt via XETRA aber wieder einen Verlust von 0,4 Prozent auf 5,20 Euro.

Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux zog ein eher maues Fazit der vergangene Woche veröffentlichen HelloFresh-Eckdaten für 2025 und halbierte sein Kursziel mit nun 5,50 Euro nahezu. Folglich strich er auch seine Kaufempfehlung.

HelloFresh habe zwar Fortschritte mit seinem Effizienzprogramm gemacht, beispielsweise einen starken Finanzmittelfluss erzielt. Die Umsatztrends blieben jedoch schwach, sowohl bei den klassischen Kochboxen als auch den Fertigmenüs. Mit Blick auf die Kochboxen hat Sauer das Vertrauen in ein Erreichen des Umsatztiefs 2026 verloren und geht 2027 von einem weiteren Rückgang aus.

In der Corona-Krise hatten HelloFresh Ende 2021 einmal 97,50 Euro gekostet. Damals gab es massive Einschränkungen für den Besuch von Restaurants und die neue Corona-Variante Omikron wurde gerade entdeckt. In den folgenden zweieinhalb Jahren verloren HelloFresh rund 95 Prozent an Wert.

/ag/ajx

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HelloFresh-Aktie im Minus: Umsatzrückgang - Ausblick bestätigt

Bildquelle: HelloFresh SE

Nachrichten zu HelloFresh

mehr Nachrichten

Analysen zu HelloFresh

mehr Analysen
07:19 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 HelloFresh Halten DZ BANK
12.02.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 HelloFresh Buy UBS AG
12.02.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HelloFresh 5,09 -2,12% HelloFresh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen