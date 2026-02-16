HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Analystenmeinung
|
16.02.2026 11:16:39
HelloFresh-Aktie in Rot: Kepler halbiert sein Kursziel
Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux zog ein eher maues Fazit der vergangene Woche veröffentlichen HelloFresh-Eckdaten für 2025 und halbierte sein Kursziel mit nun 5,50 Euro nahezu. Folglich strich er auch seine Kaufempfehlung.
HelloFresh habe zwar Fortschritte mit seinem Effizienzprogramm gemacht, beispielsweise einen starken Finanzmittelfluss erzielt. Die Umsatztrends blieben jedoch schwach, sowohl bei den klassischen Kochboxen als auch den Fertigmenüs. Mit Blick auf die Kochboxen hat Sauer das Vertrauen in ein Erreichen des Umsatztiefs 2026 verloren und geht 2027 von einem weiteren Rückgang aus.
In der Corona-Krise hatten HelloFresh Ende 2021 einmal 97,50 Euro gekostet. Damals gab es massive Einschränkungen für den Besuch von Restaurants und die neue Corona-Variante Omikron wurde gerade entdeckt. In den folgenden zweieinhalb Jahren verloren HelloFresh rund 95 Prozent an Wert.
/ag/ajx
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|5,09
|-2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.