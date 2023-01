HelloFresh-Aktie mit Kurssprung: HelloFresh bringt Factor nach starker Performance in den USA nach Kanada

Der Kochboxen-Versender HelloFresh führt seine US-Marke Factor in Kanada ein.

Der Essenslieferdienst steht zunächst ab Januar Kunden in Ontario zur Verfügung und wird sein Angebot in den kommenden Monaten auf weitere Provinzen ausweiten, wie der MDAX -Konzern mitteilte. Der adressierbare Gesamtmarkt für sogenannte Ready-to-Eat-Produkte (RTE) habe ein Volumen von 162 Milliarden US-Dollar und biete großes Wachstumspotenzial für HelloFresh.

Die HelloFresh-Gruppe hatte Factor 2020 übernommen, der sich seither auf einem starken Wachstumskurs befindet. Der US-Essenslieferdienst ist inzwischen im RTE-Segment Marktführer in den USA mit einem Marktanteil von 54,6 Prozent. "Nach einer beeindruckenden Performance in den USA folgt die Expansion nach Kanada als konsequenter nächster Schritt", so das Unternehmen.

Die HelloFresh-Aktie verbucht am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise einen Aufschlag von 7,58 Prozent auf 22,71 Euro.

