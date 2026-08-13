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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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Effizienzprogramm "auf Kurs" 13.08.2026 14:33:03

HelloFresh-Aktie niedriger: Umsatz in 2026 voraussichtlich merklich rückläufig

HelloFresh-Aktie niedriger: Umsatz in 2026 voraussichtlich merklich rückläufig

HelloFresh ist nach dem zweiten Quartal mit rückläufigen Umsätzen und deutlichen Rückgängen bei den operativen Gewinnen pessimistischer für das Umsatzziel im Gesamtjahr.

Wie der Berliner Hersteller und Versender von Kochboxen und Fertiggerichten mitteilte, erwartet er nun einen Umsatzrückgang, der währungsbereinigt innerhalb der Zielspanne minus 3 bis minus 6 Prozent eher in Richtung minus 6 Prozent geht. Beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA rechnet der SDAX-Konzern unverändert mit 375 bis 425 Millionen Euro.

Im zweiten Quartal waren die Bestellungen rückläufig, nur der durchschnittliche Bestellwert legte teilweise leicht zu. Im Gegenzug reduzierte der Konzern die Marketingausgaben im Relation zum Umsatz.

Die vorgezogenen strategischen Investitionen in das Produkt haben die Margen geschmälert. Beim Kostensenkungsprogramm meldete der Konzern Fortschritte, 85 Prozent aller geplanten Maßnahmen seien bis Ende Juni umgesetzt, das Effizienzprogramm sei "auf Kurs".

Im Zeitraum April bis Juni verzeichnete HelloFresh einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 7,8 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn EBITDA sank währungsbereinigt um 24 Prozent auf 121,1 Millionen Euro von 159 Millionen, die Marge verschlechterte sich auf 7,8 Prozent von 9,3 Prozent. Beim bereinigten EBIT (ohne Wertminderungen) betrug der Rückgang 43 Prozent auf 58,1 Millionen Euro verglichen mit 101,4 Millionen im Vorjahr.

Das Unternehmen hat 2024 ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt, das im vergangenen Jahr zu Einsparungen in Höhe von 160 Millionen Euro führte. Für 2026 rechnet HelloFresh mit zusätzlichen jährlichen Einsparungen in Höhe von 140 Millionen Euro. HelloFresh zieht sich aus den Märkten Italien und Spanien zurück.

Bereits im ersten Quartal war der Umsatz rückläufig, währungsbereinigt um 7,7 Prozent, und der Konzern verzeichnete einen bereinigten EBIT-Verlust.

Die HelloFresh verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,96 Prozent auf 3,40 Euro.

DOW JONES

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HelloFresh-Aktie schwach: UBS sieht erhöhte Risiken und Unsicherheit im Geschäft

Bildquelle: HelloFresh SE

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02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
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