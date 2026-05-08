HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Abstufung belastet
|
08.05.2026 16:09:00
HelloFresh-Aktie schwach: UBS sieht erhöhte Risiken und Unsicherheit im Geschäft
Unter den schwächsten Werten im SDAX verloren sie zuletzt 3,66 Prozent auf 4,16 Euro. Damit summiert sich das Minus im Jahr 2026 schon auf fast ein Drittel. Seit dem Rekordhoch von 97,50 Euro während der Corona-Pandemie im Jahr 2021 sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst.
UBS-Experte Jo Barnet-Lamb strich nun seine Kaufempfehlung für HelloFresh. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen. Das erste Quartal sei recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies.
/ajx/mis
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