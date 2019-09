HelloFresh-Aktie steigt auf Jahreshoch: JPMorgan sieht viel Potenzial

Nachdem Marcus Diebel von JPMorgan für den Kochboxen-Anbieter mit einem neuen Kursziel von 18 Euro ein fast 50-prozentiges Kurspotenzial in Aussicht stellte, griffen die Anleger bei dem Papier munter zu. Am Vormittag kletterten sie im SDAX in der Spitze mit 12,96 Euro auf ein Hoch seit August 2018. Dieses konnten sie am Donnerstag mit 13,14 Euro sogar noch toppen. Zu Handelsende betrug das Plus noch 5,60 Prozent auf 12,82 Euro.

Obwohl viele Marktteilnehmer vorsichtig auf das Geschäftsmodell blicken, liefere HelloFresh doch gute Ergebnisse ab, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum und die Profitabilität seien stark und die Aktie immer noch zu günstig bewertet. Nach einer Kursverdopplung seit dem Jahreswechsel dürfte für die Aktie seiner Einschätzung nach noch mehr drin sein. Das Kursziel hob Diebel von 14 auf 18 Euro an und blieb mit seiner Einstufung auf "Overweight"./tih/fba

