HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Schwache Nachfrage
|
18.03.2026 08:17:00
HelloFresh-Aktie: Umsatz sinkt deutlich, Einsparungen und Preiserhöhungen geplant
Die Planung sieht für das neue Jahr ein Umsatzminus von währungsbereinigt 3 bis 6 Prozent und ein angepasstes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 375 bis 425 Millionen Euro vor.
2025 hatte HelloFresh wie bereits seit Mitte Februar bekannt einen Umsatzrückgang von knapp 12 Prozent oder 900 Millionen Euro auf 6,8 Milliarden Euro verbucht. Währungsbereinigt war das ein Minus von 9,0 Prozent und damit mehr als die angekündigten 6 bis 8 Prozent. HelloFresh zielt im Kerngeschäft Kochboxen vermehrt auf Stammkunden und nicht mehr nur auf die Zahl der Bestellungen. Zum Jahresende sei die Mehrzahl der Bestellungen von Kunden eingegangen, die schon mehr als 50 Kochboxen bezogen hatten - also im Schnitt etwa eine pro Woche.
Das SDAX-Unternehmen hat 2024 ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt, das im vergangenen Jahr zu Einsparungen in Höhe von 160 Millionen Euro führte. Für 2026 rechnet HelloFresh mit zusätzlichen jährlichen Einsparungen in Höhe von 140 Millionen Euro. HelloFresh zieht sich aus den Märkten Italien und Spanien zurück.
Überdies wurde im vergangenen Sommer ein großes Produktinvestitionsprogramm gestartet, mit dem vor allem die Vielfalt des Angebots ausgeweitet wurde, das nach Angeben von HelloFresh positive Effekte auf Kundenbindung und Bestellraten hatte. Der Umfang der Produktinvestitionen soll 2026 deshalb moderat erhöht werden. Finanziert werden solle dies durch die Effizienzgewinne und durch vorsichtige Preiserhöhungen.
Das bereinigte EBITDA konnte 2025 von 399,4 auf 422,8 Millionen Euro verbessert werden, es lag allerdings am unteren Ende der Zielspanne. Während die Marge bei den Kochboxen um 3,7 Punkte auf 13,5 Prozent stieg, schrieb der Bereich Fertiggerichte leicht rote Zahlen (Marge: minus 1,2 Prozent nach plus 1,6 Prozent)
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:19
|KORREKTUR: Hellofresh rechnet 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn (Dow Jones)
|
07:34
|Hellofresh erwartet im laufenden Jahr Umsatzrückgang (dpa-AFX)
|
07:02
|EQS-News: FY 2025: HelloFresh SE erzielt weiterhin starkes AEBITDA-Ergebnis, Effizienzprogramm macht deutliche Fortschritte (EQS Group)
|
07:02
|EQS-News: FY 2025: HelloFresh SE continues to show strong AEBITDA performance while efficiency program progresses meaningfully (EQS Group)
|
17.03.26
|Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
12.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|08:23
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|12.02.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|4,17
|-10,76%