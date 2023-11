Hellofresh-Aktien brechen nach Gewinnwarnung ein - 23% im Minus

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hellofresh-Aktien sind am Donnerstagmorgen die Verlierer im MDAX, nachdem der Berliner Kochboxenversender am Vorabend die Gewinnprognose für 2023 deutlich gesenkt und das Umsatzziel zum zweiten Mal am oberen Ende der Zielspanne gekappt hat.

Um 11:33 Uhr notierte die Hellofresh-Aktie 23 Prozent bzw 4,67 Euro im Minus bei 15,84 Euro, nah am bisherigen Tagestief von 15,63 Euro. Der MDAX war 1 Prozent schwächer.

Am Donnerstagmorgen senkten Banken reihenweise ihre Kursziele für Hellofresh, die Deutsche Bank hat die Aktie darüber hinaus auf "Hold" von "Buy" herabgestuft.

"Das ist nicht das vierte Quartal, das wir erwartet hatten", schreibt Deutsche-Bank-Analystin Nizla Naizer in einer Kundenmitteilung.

Hellofresh rechnet nun im Gesamtjahr beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA, oder AEBITDA) mit einer Spanne von 430 bis 470 Millionen Euro anstatt 470 bis 540 Millionen. Der Umsatz soll 2023 nun währungsbereinigt um 2 bis 5 Prozent im Vorjahresvergleich wachsen anstatt um 2 bis 8 Prozent, wie Hellofresh am Mittwochabend mitteilte.

Bereits im Juli hatte das Unternehmen mit den vorläufigen Zweitquartalszahlen erstmals das Umsatzziel am oberen Ende gekappt, auf plus 8 Prozent von ursprünglich plus 10 Prozent. Bereits diese Zieländerungen hatte Hellofresh unter anderem mit Kapazitätsengpässen bei der US-Tochter Factor 75 begründet, die vorgekochte Fertiggerichte herstellt. Auch hatte das Unternehmen infolgedessen Investitionen in Wachstum und Werbung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Hellofresh hatte deshalb das untere Ende für das EBITDA-Ziel um 10 Millionen Euro auf 470 Millionen Euro angehoben.

Am Mittwochabend begründete Hellofresh den gesenkten Ausblick erneut mit temporären Belastungen im Segment Nordamerika, nun im Schlussquartal, die sich in geringerem Umsatzwachstum und höheren Aufwendungen niederschlagen. Zum einen seien "in bestimmten Schlüsselwochen" - wie zum Beispiel beim Schulanfang Mitte September bis Anfang November - weniger Neukunden akquiriert worden als geplant. Vor allem aber seien im Segment Fertiggerichte der 2020 erworbenen Factor 75 die Produktionskapazitäten langsamer hochgefahren worden als einkalkuliert. In der neuen Fertigungsstätte in Arizona habe es vorübergehend Engpässe bei Wasserversorgung und Personal gegeben, in der bestehenden Fertigung in Illinois Kapazitätsengpässe, weil Wartungsarbeiten länger dauerten als einkalkuliert.

Deutsche-Bank-Analystin Naizer begründet die Herabstufung auf Hold damit, dass sie erst einmal "an der Seitenlinie" abwarten will, bis das Fertiggericht-Segment Factor "einen bedeutenderen Beitrag zum Gruppenumsatz leistet und das nordamerikanische Kochboxengeschäft zu stetigem Wachstum zurückkehrt". In einer Telefonkonferenz mit Sell-Side-Investoren habe das Hellofresh-Management am Mittwochabend signalisiert, dass die meisten Belastungen vorübergehender Natur seien und es auf Konzernebene im vierten Quartal ein Umsatzplus gegeben habe. Das Segment International habe sich im Quartal entwickelt wie geplant, das Unternehmen erwarte "keine nennenswerten Auswirkungen auf seine Prognose für 2024", teilte Hellofresh mit.

Die DZ-Bank-Analysten bestätigten ihre "Verkaufen"-Einschätzung. Mit Blick auf die schwache Entwicklung im US-Kochboxengeschäft dürften sich Marktteilnehmer zunehmend Sorgen über mögliche strukturelle Herausforderungen bei der Neukundengewinnung machen und das Wachstumspotenzial für die nächsten Jahre in Frage stellen, so die Analysten. Bereits in den vergangenen Quartalen habe die Entwicklung der aktiven Kunden im US-Kochboxengeschäft enttäuscht.

Der Hellofresh-Kurs hatte sich bereits in den vergangenen zwei Monaten halbiert. Derzeit liegen die Hellofresh-Aktien Marktteilnehmern zufolge am Baissetief vom März. "Sollten sie diese 'letzte Unterstützung' unterschreiten, wäre das sehr negativ", so ein Händler. Auf der anderen Seite sei die Wahrscheinlichkeit einer Stabilisierung aber sehr groß.

