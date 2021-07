Hellofresh baut zweite Produktionsstätte in Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Berliner Kochboxenanbieter Hellofresh baut eine neue Produktionsstätte in Deutschland, die die bisherigen Produktionskapazitäten in Deutschland und Österreich mehr als verdoppeln soll. Der Spatenstich für eine neue Produktionsstätte in Barleben bei Magdeburg erfolgte Mitte Mai, der Betrieb startet voraussichtlich im vierten Quartal 2022. Vor Ort sollen rund 1.500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 05:27 ET (09:27 GMT)