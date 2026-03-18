Hellofresh erwartet im laufenden Jahr Umsatzrückgang

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender HelloFresh rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang. Die Erlöse im laufenden Jahre dürften ohne Wechselkurseffekte um etwa drei bis sechs Prozent zurückgehen, wie der SDax-Konzern (SDAX) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen geringeren Rückgang erwartet. Der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 375 bis 425 Millionen Euro liegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fielen die Umsätze im Jahresvergleich wie bereits im Februar mitgeteilt um 11,8 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,0 Prozent. Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) stieg indessen dank Einsparungen um sechs Prozent auf rund 423 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt war das ein Anstieg um rund 14 Prozent./err/stk