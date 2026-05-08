HelloFresh gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HelloFresh hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at