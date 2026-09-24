HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Weniger erwartet
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24.09.2026 21:36:00
HelloFresh korrigiert Jahresziele nach enttäuschendem Neukundengeschäft - Aktie unter Druck
- HelloFresh senkt nach schwachem Neukundengeschäft seine Jahresprognose
- Umsatz soll währungsbereinigt nun um 9 bis 11 Prozent sinken
- HelloFresh-Aktie fällt auf Rekordtief und verliert seit Jahresbeginn knapp 60 Prozent
HelloFresh muss Abstriche bei seinen Zielen für das Gesamtjahr machen. Der im SDAX notierte Kochboxenversender hat seine Jahresprognose gesenkt, nachdem das vorläufige Ergebnis im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. In der jüngsten wichtigen Saison seien nicht so viele Neukunden gewonnen worden, wie es für die bisherige Prognose erforderlich gewesen wäre. HelloFresh verweist auf die Reduzierung der Marketingausgaben im dritten Quartal.
HelloFresh senkt Jahresprognose
Für das laufende Jahr erwartet HelloFresh nunmehr einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 9 bis 11 Prozent. Bislang war das Unternehmen nur von einem Rückgang am unteren Ende der Spanne von 3 bis 6 Prozent ausgegangen, während Analysten zuletzt ein Minus von 6,9 Prozent erwartet hatten.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird nun auf währungsbereinigter Basis bei 350 bis 370 Millionen Euro und damit unter dem Analystenkonsens von 375,6 Millionen Euro gesehen. Bisher hatte HelloFresh 375 bis 425 Millionen Euro angepeilt.
Drittes Quartal bleibt hinter Erwartungen
Im dritten Quartal dürfte der Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 12 Prozent gesunken sein nach einem Minus von 9,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Hier hatten Analysten mit einem Rückgang von 6,8 Prozent gerechnet.
Das bereinigte EBITDA dürfte auf währungsbereinigt 45 bis 55 Millionen Euro von 40 Millionen Euro im Vorjahr zugelegt haben. Der Analystenkonsens lautet auf 57,2 Millionen Euro.
HelloFresh-Aktie auf Rekordtief
Die reduzierten Jahresziele belasteten die HelloFresh-Aktie auch im nachbörslichen Handel. Auf Tradegate sackten die Papiere um weitere vier Prozent auf 2,44 Euro ab, nachdem sie im XETRA-Handel bereits auf ein Rekordtief gefallen waren und letztlich um 6,2 Prozent nachgegeben hatten. Damit summierte sich der Jahresverlust auf knapp 60 Prozent.
Zu Spitzenzeiten im Herbst 2021 hatten die HelloFresh-Papiere noch fast 100 Euro gekostet. Seitdem ging es - abgesehen von zwei deutlichen Zwischenerholungen 2023 und 2024 - steil abwärts. Inzwischen ist das Unternehmen an der Börse weniger als 400 Millionen Euro wert, nachdem die Marktkapitalisierung zu Spitzenzeiten mehr als 16 Milliarden Euro betragen hatte.
Vom DAX in den SDAX
Wegen des hohen Börsenwerts war die HelloFresh-Aktie vom September 2021 bis September 2022 auch im DAX gelistet. Inzwischen ist das Papier nur noch im SDAX. Das Unternehmen wurde 2017 an die Börse gebracht, der Ausgabepreis lag bei 10,25 Euro.
Die ausführlichen Zahlen für das dritte Quartal wird HelloFresh am 5. November veröffentlichen.Dow Jones und dpa-AFX
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