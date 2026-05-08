HelloFresh SE Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HelloFresh SE Un hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh SE Un ein EPS von -0,200 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,03 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at