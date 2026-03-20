HelloFresh SE Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HelloFresh SE Un hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach -0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,93 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,170 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,93 Prozent auf 7,63 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at