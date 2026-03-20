20.03.2026 06:31:28

HelloFresh: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HelloFresh hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh -0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet.

HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,590 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HelloFresh -0,820 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 11,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,76 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,66 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,119 EUR und einen Umsatz von 6,81 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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