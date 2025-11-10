Hellofresh weist Bericht von Grizzly Research erneut zurück

DOW JONES--Der Berliner Kochboxenversender Hellofresh hat am Montag eine ausführliche Stellungnahme zu einem Bericht des Shortsellers Grizzly Research veröffentlicht, und die darin erhobenen Vorwürfe erneut als falsch und irreführend zurückgewiesen. So seien unter anderem wichtige Zusammenhänge und öffentlich zugängliche Fakten ausgelassen worden, was zu falschen Schlussfolgerungen führe. Viele Behauptungen beruhten eher auf Spekulationen als auf überprüfbaren Informationen. Einige stünden auch in direktem Widerspruch zu öffentlichen Mitteilungen und Offenlegungen.

"Der Bericht stellt die Realität unseres Geschäfts, unsere Strategie und die Art und Weise, wie wir als Unternehmen agieren, grob falsch dar. Hellofresh hat stets transparent und umsichtig gehandelt und hat nichts zu verbergen", teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit und kritisierte, nie direkt von Grizzly Research kontaktiert worden zu sein.

Hellofresh habe daher keine Gelegenheit gehabt, vor der Veröffentlichung des Berichts auf die Behauptungen zu reagieren. In seiner Stellungnahme geht das Unternehmen auf diese zum Teil detailliert ein.

November 10, 2025