Helmerich Payne: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Helmerich Payne hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Helmerich Payne im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Helmerich Payne 677,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at