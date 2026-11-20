Helmerich Payne hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,09 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,720 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,660 USD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,08 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,75 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at