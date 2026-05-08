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08.05.2026 06:31:29
Helmerich Payne informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Helmerich Payne ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Helmerich Payne die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Helmerich Payne vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,24 Prozent zurück. Hier wurden 932,4 Millionen USD gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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