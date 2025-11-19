19.11.2025 06:31:28

Helmerich Payne vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Helmerich Payne hat am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 USD gegenüber 0,760 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Helmerich Payne mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 693,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45,83 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,660 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 3,43 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,75 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahr.

