Helmut List wechselt von AVL-Spitze in den Aufsichtsrat

Nach über vier Jahrzehnten an der Spitze von AVL List hat CEO Helmut List (85) eine weitreichende Führungsentscheidung getroffen: Er übergibt die Führung des Grazer Mobilitäts- und -Technologieunternehmens an den bisherigen COO Lukas Walter. List selbst wechselt mit Ende Mai in den Aufsichtsrat und wird den Vorsitz übernehmen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Es sei "jetzt der richtige Zeitpunkt, Raum für neue Perspektiven in der operativen Führung zu schaffen - um die Transformation hin zu nachhaltiger und nutzerorientierter Mobilität konsequent weiter voranzutreiben", so List. In seiner neuen Rolle werde er den Weg des Unternehmens zu einem führenden Technologiepartner für nachhaltige Mobilität "weiterhin begleiten und meine Erfahrungen einbringen". List hatte in den vergangenen Jahren schwerwiegende Entscheidungen wie etwa Personalabbau treffen müssen, aufgrund der Auswirkungen internationaler Krisen.

Kontinuität in Geschäftsentwicklung

Lukas Walter hat die Entwicklung von AVL List in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet: Der bisherige Chief Operating Officer (COO) im Geschäftsbereich Engineering sei eng in zentrale strategische Entscheidungen eingebunden gewesen und habe die Ausrichtung des Unternehmens entscheidend mitverantwortet. Zuvor war er Senior Vice President bei MAN Truck & Bus und verantwortete dort u. a. Engineering, Produktstrategie und -planung. Durch seine Erfahrung innerhalb von AVL sowie im Top-Management des VW-Konzerns stehe Lukas Walter zudem für Kontinuität in der Geschäftsentwicklung von AVL, hieß es.

Helmut List (geb. 20.12.1941 in Graz) hatte 1966 in der 1948 von seinem Vater Hans List gegründeten AVL List zu arbeiten begonnen. Mit der Übernahme der Gesamtleitung 1979 begann der Aufstieg zu einem Betrieb von Weltgeltung. AVL List unterhält zahlreiche Kooperationen mit Universitäten weltweit. List war Techniker und Geschäftsführer zugleich mit dem Blick auf globale Aktivitäten. Für die Steiermark ist AVL List ein taktgebender Leitbetrieb. List und seine Ehefrau Kathryn gelten auch als großzügige Kulturförderer - die Helmut-List-Halle ist seit 2003 ein hochkarätiger Veranstaltungsort wie etwa für das Filmfestival Diagonale - und diskret, aber öffentlich engagiert. So hatte man nach der Amoktat an einer Grazer Schule im Juni 2025 mit zehn Todesopfern Räumlichkeiten für die Schüler zur Verfügung gestellt. List ist seit 2022 Ehrenringträger, die höchste Auszeichnung des Landes Steiermark.

ha/pek/bel

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