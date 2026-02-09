Helo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Helo hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Helo 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Helo vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Helo 2,55 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 4,55 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at