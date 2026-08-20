Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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20.08.2026 11:01:57
Help! Lyft Charged Me $150 for Vomiting in a Car, but I Didn’t Do It.
A passenger who said he had an uneventful ride home from the airport was shocked to be hit with a cleaning fee for a mess in what appeared to be a different vehicle.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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